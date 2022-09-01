Никита Нагорный: «На 1 сентября я был всего три раза, пока меня не поработил большой спорт. Это был желанный праздник, но соревнования не могли ждать»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный обратился к учащимся по случаю Дня знаний.

«На 1 сентября я был три раза, всего три раза до третьего класса, пока меня не поработил большой спорт.

И потому это всегда был очень желанный праздник, на котором я хотел побывать, но тренировки, сборы и соревнования не могли ждать – нужно было покорять пьедесталы.

И сегодня я от души хочу поздравить всех ребят, причастных к учебному процессу здесь и сейчас: школьников, студентов и всех тех, кто успешно грызет гранит науки!

Как бы ни было тяжело сейчас, помните: приобретенные знания – это лучшие инвестиции в свое будущее, которые вы можете вложить в самого себя!

Обязательно познавайте новое и никогда не останавливайтесь на достигнутом, все только впереди!» – написал Нагорный в соцсети.

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