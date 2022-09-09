Светлана Журова: «Ожидаемо, что санкции МОК будут сохранены. Они же следуют политическим предпосылкам»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета ( ) оставить в силе рекомендации по отстранению российских спортсменов.

«Конечно, было ожидаемо, что санкции будут сохранены. Они же следуют политическим предпосылкам.

Как скоро мы увидим наших спортсменов на международной арене, зависит только от МОК. К сожалению, сейчас мы находимся в одиночестве с белорусами.

Отдельные люди будут говорить свою позицию, но чтобы все массово выступили за наш допуск, вряд ли такое будет.

Да, спортсмены будут поддерживать нас, говорить про спорт, но политики не позволят чиновникам говорить другое», — сказала Журова.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности