Тренер конькобежцев Сивков об отстранении: «У спортсменов со стажем уныние есть. Но все оптимистично настроены, надеются, что Минспорт нас не оставит без внимания»

Теги сборная России (коньки) сборная России жен (коньки) Виктор Сивков Министерство спорта России Коньки/шорт-трек

Тренер стайерской группы сборной России по конькобежному спорту Виктор Сивков рассказал, как спортсмены отнеслись к отстранению от международных соревнований.

– Как психологическая обстановка в команде? Не чувствуете уныния из-за отсутствия международных стартов?

– Мы на эту тему не разговариваем, но, наверное, есть. Особенно у спортсменов со стажем, с богатым опытом выступления на международных турнирах. Но, в принципе, все оптимистично настроены, надеются, что Минспорт нас не оставит без внимания и будут соревнования какие-то, на которых ребята смогут себя проявить и будут простимулированы.

– Пока никто не собирается менять гражданство? Не было таких предложений ребятам?

– Таких предложений точно не было. Уж если нас в Китай не сманили, то...

– Почему, кстати, не удалось «сманить вас в Китай»?

– Предложение было очень заманчивое, но мне захотелось продолжить начатое здесь, с командой, – сказал Сивков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные