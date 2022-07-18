Фаткулина о сборах со скелетонисткой Никитиной: «Дала ей коньки, чтобы что-то получилось. Человек заинтересовался»

Конькобежка сборной России Ольга Фаткулина рассказала о сборах команды с участием скелетонистки Елены Никитины.

Ранее Никитина сообщила, что тренируется вместе с конькобежцами, но не планирует переходить в другой вид спорта.

«Мы с ней общаемся, коньки ей конькобежные дала покататься, чтобы что-то получилось.

Потом, насколько я понимаю, она тренировалась в Москве, вставала на ролики, тренировки проводила на шоссейном велосипеде.

Человек просто заинтересовался. А перейти – это прям очень сложно», – сказала Фаткулина.