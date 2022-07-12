«С белорусами объединимся и будем делать свою Олимпиаду». Журова о том, что Россия может пропустить Игры-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о возможном проведении альтернативной Олимпиады, если Россию не допустят к Играм-2024 в Париже.

Ранее почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что участие россиян будет маловероятным из-за их отсутствия на квалификационных соревнованиях.

– Будет тяжелее представителям игровых видов спорта, им нужно проходить квалификацию за год до Игр, с 2023 года. А в остальных индивидуальных видах спорта они могут пройти отборочные старты за несколько месяцев до Игр, некоторые – буквально за месяц.

В ряде видов спорта всегда есть возможность пройти, показав определенное время. Тут главное, чтобы они специально не отстранили. Я допускаю, что Франция как страна к нам более лояльно относится и, если она не против, то тогда есть варианты.

Если бы сейчас были игры в Лондоне, то не уверена, что российских спортсменов допустили бы. Париж все-таки попроще.

– Если негативный сценарий для нас сбудется, можно ли будет привлечь спонсоров на альтернативные игры?

– Конечно, можно. Если мы на футбол привлекаем – что, на свою Олимпиаду не сможем привлечь? Если с Беларусью будет та же история, то с белорусами объединимся и будем делать свою Олимпиаду, понятное дело не в даты Парижа, – сказала Журова.