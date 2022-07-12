Валуев о словах Риди про неучастие России в Олимпиаде: «Будет нелепо – как если бы кто-то затыкал рот человеку в приступе астмы, а потом обвинял его в нежелании дышать»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил слова почетного члена МОК Крэйга Риди, который назвал маловероятным участие российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Чтобы не углубляться в характеристики давно уже недружественного нам МОК, скажу: все будет так, как скажет сюзерен.

А он сегодня, пусть даже незаконно, твердо намерен доказывать миру свою гегемонию, даже стреляя себе в голову.

Выглядеть это будет нелепо – как если бы кто-то затыкал рот человеку в приступе астмы, потом же обвинял этого человека в нежелании дышать», – сказал Валуев.