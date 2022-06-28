Журналист «Матч ТВ» Лисин дисквалифицирован на 8 лет за допинг. В феврале он писал про марихуану в пробе Валиевой

Бывший российский конькобежец Сергей Лисин дисквалифицирован на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Данное решение вынес дисциплинарный антидопинговый комитет . Отстранение отсчитывается с 19 мая 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения и продлится до августа 2025-го. Причина дисквалификации – положительная проба на метаболиты GW1516. 43-летний Лисин намерен подать апелляцию.

Лисин уже отбывал дисквалификацию после положительной допинг-пробы, взятой на чемпионате России в ноябре 2012-го, где он выиграл золото на дистанции 10 000 метров.

После завершения карьеры Лисин работал журналистом на «Матч ТВ». Во время допингового дела в отношении фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 он заявил, что допинг-проба представителя сборной России оказалась положительной на марихуану. Позднее он признался, что его дезинформировали.

Как сообщил Лисин, он покидает «Матч ТВ» 11 июля.