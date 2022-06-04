Обладатель Кубка Европы по самбо Иван Грачев дисквалифицирован на 6 лет за допинг

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Российский самбист Иван Грачев дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), спортсмен признан виновным в нарушении пункта 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и пункта 4.2 («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация вступила в силу 30 марта 2022 года.

Грачев – чемпион России и обладатель Кубка Европы по боевому самбо в весовой категории до 88 кг.

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