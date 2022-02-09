Журналист Сергей Лисин сообщил, что возможные проблемы с допинг-тестированием у российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине могут быть связаны с употреблением марихуаны.

«Ряд людей пишет мне, что марихуана.

В таком случае дам уточнение – несмотря на то, что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в соревновательный период.

И да, если марихуана была ввезена и выкурена на территории КНР, это еще и уголовка в Китае», – написал Лисин.

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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