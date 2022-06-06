Скобликова об отстранении российских спортсменов: «Это безобразие, как можно было перенести политику на спорт? Просто взяли и наказали ни за что»

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту назвала безобразием отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Это безобразие, как можно было перенести политику на спорт? Как можно было убрать людей, которые с детства посвящают себя спорту? Их просто взяли и наказали ни за что. Я считаю, что Международный олимпийский комитет повел себя неправильно.

Я была на многих соревнованиях, Олимпийских играх, в том числе в качестве гостя после окончания карьеры. К нам никогда плохо не относились», – сказала Скобликова.

«Мы были очень далеки от политики, у нас была только одна задача – бежать и выигрывать. Политикой мы не занимались, мы знали, какую страну мы представляем, и когда я выезжала на соревнования, то у меня была одна задача – завоевать золото, мы не знали, что такое серебряная или бронзовая награда», – добавила она.