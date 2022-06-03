Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России

Олимпийский чемпион Калгари-1988 Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России.

Сегодня в рамках отчетно-выборного конгресса организации в Москве Гуляев получил 34 голоса. За ранее занимавшего должность главы СКР Алексея Кравцова проголосовал 21 делегат, за кандидата от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадима Морозова было отдано 2 голоса.

Отмечается, что на отчетно-выборный конгресс не пустили юриста и советника президента Олимпийского комитета России ( ). Также делегаты в течение 40 минут решали, будут ли выборы открытыми или тайными. 39 человек против 19 проголосовали за открытое голосование.

Гуляев ранее занимал должность вице-президента СКР.