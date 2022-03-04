Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Крол и Лердам одержали победы

Нидерландские конькобежцы Ютта Лердам и Томас Крол выиграли чемпионат мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.
Победитель определялся по сумме очков в четырех забегах – по два на дистанциях 500 и 1000 м.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Хамар, Норвегия
После 4 гонок из 4
Мужчины
1. Томас Крол (Нидерланды) – 138,705 балла
2. Кай Вербей (Нидерланды) – 138,830
3. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 139,375
Женщины
1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 151,140
2. Фемке Кок (Нидерланды) – 151,215
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 152,225