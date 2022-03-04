Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Крол и Лердам одержали победы

Нидерландские конькобежцы Ютта Лердам и Томас Крол выиграли чемпионат мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.

Победитель определялся по сумме очков в четырех забегах – по два на дистанциях 500 и 1000 м.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Хамар, Норвегия

После 4 гонок из 4

Мужчины

1. Томас Крол (Нидерланды) – 138,705 балла

2. Кай Вербей (Нидерланды) – 138,830

3. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 139,375

Женщины

1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 151,140

2. Фемке Кок (Нидерланды) – 151,215

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 152,225