Шорт-трек. Чемпионат мира. Шаоан Лю, Чхве Мин Джон, Велзебур одержали победы

9 апреля на чемпионате мира по шорт-треку в Монреале были разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 метров.
Шорт-трек
Чемпионат мира
Монреаль, Канада
Женщины
500 м
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 42,476
2. Ким Бутен (Канада) – 42,570
3. Яра ван Керкхоф (Нидерланды) – 42,642
1500 м
1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.23,594
2. Ким Бутен (Канада) – 2.24,201
3. Со Ви Мин (Южная Корея) – 2.24,455
Мужчины
500 м
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40,573
2. Кентен Феркок (Франция) – 40,674
3. Стейн Десме (Бельгия) – 40,710
1500 м
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 2.15,096
2. Паскаль Дион (Канада) – 2.15,644
3. Стейн Десме (Бельгия) – 2.15,716