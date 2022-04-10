Шорт-трек. Чемпионат мира. Шаоан Лю, Чхве Мин Джон, Велзебур одержали победы

9 апреля на чемпионате мира по шорт-треку в Монреале были разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 метров.

Шорт-трек

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Женщины

500 м

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 42,476

2. Ким Бутен (Канада) – 42,570

3. Яра ван Керкхоф (Нидерланды) – 42,642

1500 м

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.23,594

2. Ким Бутен (Канада) – 2.24,201

3. Со Ви Мин (Южная Корея) – 2.24,455

Мужчины

500 м

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40,573

2. Кентен Феркок (Франция) – 40,674

3. Стейн Десме (Бельгия) – 40,710

1500 м

1. (Венгрия) – 2.15,096

2. Паскаль Дион (Канада) – 2.15,644

3. Стейн Десме (Бельгия) – 2.15,716