Александр Жулин: «Думаю, будет только ухудшение, вообще непонятно, когда вернемся на международную арену. Ничего не поделаешь, мы из одной лодки, и пойдем вместе до конца»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Спорт и политику не надо смешивать никогда. К сожалению, как все началось на Олимпиаде, так и продолжается. Я думаю, будет только ухудшение, вообще непонятно, когда вернемся на международную арену.

Я очень переживаю, это очень плохая информация. Ничего не поделаешь, мы из одной лодки, и пойдем вместе до конца, будем смотреть чем это все закончится, это ужасно», – сказал Жулин.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта