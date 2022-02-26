ISU: «Участие российских фигуристов в чемпионате мира под вопрос на данный момент не ставилось»

В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали ситуацию с участием российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

Соревнования пройдут с 21 по 27 марта. Ранее ряд спортивных федераций, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных гонок (FIS) заявили, что российские спортсмены будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе в связи с ситуацией на Украине.

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», – заявили в ISU.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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