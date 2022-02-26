Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул передал медаль Олимпиады-2022 дочери Гуй Минхая, который отбывает тюремное заключение в Китае

Теги Олимпиада-2022 Политика Нильс ван дер Пул сборная Швеции Коньки/шорт-трек

Шведский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Нильс ван дер Пул передал одну из своих золотых олимпийских медалей издателю и писателю китайского происхождения Гуй Минхаю, который отбывает тюремное заключение в Китае. 

24 февраля ван дер Пул вручил награду дочери Гуй Минхая.

«Я и мои друзья в спорте всю жизнь стремимся к вершине. Китайское правительство использует наши мечты как политическое оружие для легитимации своего режима. 

Я хочу, чтобы количество нарушений прав человека в Китае уменьшилось, а Гуй Минхай был освобожден. Да, я многого прошу, но это единственное разумное желание», — заявил ван дер Пул. 

В 2020 году Гуй Миньхай, имеющий шведское гражданство, в Китае был приговорен к десяти годам тюремного заключения за шпионаж. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные