Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул передал медаль Олимпиады-2022 дочери Гуй Минхая, который отбывает тюремное заключение в Китае

Шведский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Нильс ван дер Пул передал одну из своих золотых олимпийских медалей издателю и писателю китайского происхождения Гуй Минхаю, который отбывает тюремное заключение в Китае.

24 февраля ван дер Пул вручил награду дочери Гуй Минхая.

«Я и мои друзья в спорте всю жизнь стремимся к вершине. Китайское правительство использует наши мечты как политическое оружие для легитимации своего режима.

Я хочу, чтобы количество нарушений прав человека в Китае уменьшилось, а Гуй Минхай был освобожден. Да, я многого прошу, но это единственное разумное желание», — заявил ван дер Пул.

В 2020 году Гуй Миньхай, имеющий шведское гражданство, в Китае был приговорен к десяти годам тюремного заключения за шпионаж.