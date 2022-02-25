«Олимпиада – символ надежды и единства мира. Си Цзиньпин и Пyтин вместе объявили о Годах китайско-российского сотрудничества в области физкультуры и спорта». Консул Цуй Шаочунь о пoлитике

Цуй Шаочунь считает, что спорт станет самым активным элементом китайско-российской дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Зимние Олимпийские игры в Пекине стали поистине грандиозным событием для спортсменов со всего мира, которые смогли реализовать свои мечты на льду и на снежных трассах, честно соревноваться и совместно демонстрировать дух Олимпиады, содействуя процветанию международного олимпийского движения, привнося в наш мир больше положительной энергии. Олимпиада – это символ надежды и единства мира.

Китай и Россия – ведущие спортивные державы – тесно сотрудничают в области спорта, включая поведение Олимпийских игр. В прошлом году сборная Китая по хоккею тренировалась в России на протяжении почти пяти месяцев, наши спортсмены готовились к зимней Олимпиаде в Пекине и благодаря этому добились замечательных результатов.

Многие национальные команды Китая также приезжали в различные регионы России, в том числе и в наш консульский округ, участвуя в учебно-подготовительных соревнованиях. И это тоже вписало свою яркую страницу в развитие гуманитарных обменов между двумя странами, в расширение дружбы между нашими народами.

В ходе недавних переговоров председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин вместе объявили об официальном запуске Годов китайско-российского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах. Знаменательно, что их старт был приурочен к открытию зимних Олимпийских игр в Пекине.

Кстати, это будет уже восьмой по счету тематический национальный год, совместно организованный нашими странами, он откроет новые горизонты расширения партнерских связей.

В рамках Годов китайско-российского сотрудничества в области физкультуры и спорта запланировано более 550 тематических мероприятий. Полагаю, что в ближайшие два года спорт станет наиболее активным элементом китайско-российской народной дипломатии. Спорт – отличный символ устойчивого и здорового развития отношений наших государств», – сказал генеральный консул КНР в Екатеринбурге.