Александр Бурков: «На Олимпиаде Омскую область представляли в хоккее и шорт-треке. Будем развивать эти виды спорта»

Александр Бурков сообщил, что в Омске будут развивать хоккей и шорт-трек.

Губернатор Омской области посетил строительные площадки двух крытых катков с искусственным льдом.

«Мы сегодня строим в Омске два катка с искусственным льдом, которые в дальнейшем будут использоваться для подготовки фигуристов, хоккеистов и спортсменов шорт-трека.

Вы знаете, что Омскую область на представляли наши ребята в таких видах спорта, как хоккей и шорт-трек. Конечно же, эти виды спорта мы будем дальше развивать.

На сегодняшний день у нас практически в каждом округе города есть такие ледовые дворцы. И еще два новых мы строим», – сказал Бурков.

Напомним, в составе сборной России по хоккею выступали игроки омского .

Участие в Олимпиаде-2022 также принимал омский шорт-трекист Павел Ситников.