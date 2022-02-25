Александр Бурков: «На Олимпиаде Омскую область представляли в хоккее и шорт-треке. Будем развивать эти виды спорта»

Теги Авангард Сборная России по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир любительский хоккей Политика Павел Ситников Хоккей

Александр Бурков сообщил, что в Омске будут развивать хоккей и шорт-трек.

Губернатор Омской области посетил строительные площадки двух крытых катков с искусственным льдом.

«Мы сегодня строим в Омске два катка с искусственным льдом, которые в дальнейшем будут использоваться для подготовки фигуристов, хоккеистов и спортсменов шорт-трека.

Вы знаете, что Омскую область на Олимпиаде представляли наши ребята в таких видах спорта, как хоккей и шорт-трек. Конечно же, эти виды спорта мы будем дальше развивать.

На сегодняшний день у нас практически в каждом округе города есть такие ледовые дворцы. И еще два новых мы строим», – сказал Бурков.

Напомним, в составе сборной России по хоккею выступали игроки омского «Авангарда».

Участие в Олимпиаде-2022 также принимал омский шорт-трекист Павел Ситников.

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