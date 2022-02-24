Журова о санкциях ЕС: «Куда еще больше? Я под санкциями с 2014 года. Может, они просто забыли?»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала попадание в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР.

«Куда еще больше санкций? Я под санкциями с 2014 года. Может, они просто забыли? Видимо, совсем не анализируют списки, если ввели против меня те же санкции, что были раньше. Это достаточно странно.

Санкции у меня уже были. Я не въезжаю в ЕС, у меня никогда не было счетов, бизнеса и недвижимости за рубежом, нечего арестовывать. Если против меня ввели те же санкции, которые были еще 8 лет назад, значит, люди даже не смотрят, против кого вводят. Пишут всех подряд.

На мою жизнь санкции никак не повлияли. Я даже в ПАСЕ ездила работать, посещала спортивные мероприятия в Лозанне. Когда вводят санкции, хотят, чтобы был какой-то эффект. Со мной это не сработало», – сказала Журова.

Роднина, Журова, Шипулин попали в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций