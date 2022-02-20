Серебряный призер Пекина-2022 Алдошкин: «Не в обиду ребятам – я до 35 лет бегать не хочу. Еще парочку Олимпиад – и завершу карьеру»

Российский конькобежец Даниил Алдошкин рассказал о своем выступлении на Олимпиаде в Пекине, где стал серебряным призером в командной гонке преследования.

– Лежал вот и думал – завоевал медаль в 20 лет, а некоторые 30 лет тренируются и остаются без медали. Но, как сказал Виктор Александрович (Сивков), его поражает, как люди в зрелом возрасте находят мотивацию работать и улучшать результаты.

И это действительно очень непросто. Это прекрасно осознаю. Просто когда ты получаешь все, о чем мечтаешь с детства, есть риск расслабиться, но если ты хочешь продолжать совершенствоваться, этого ни в коем случае нельзя делать.

– У вас перед глазами прямо в команде есть хороший пример (вместе с Алдошкиным в команде выступал 34-летний Руслан Захаров – Sports.ru).

— Отличный пример! Но не в обиду ребятам – я до 35 лет бегать не хочу. Спорт – это очень тяжело морально, особенно если есть семья и дети. Надеюсь, у меня все сложится.

Хорошо, еще парочку Олимпиад – и завершу карьеру. К тому же я бы хотел получить хорошую специальность, образование, связанное со сферой управления, бизнесом, – отметил 20-летний спортсмен.

Также он рассказал о жесте, который показал во время Олимпиады. После полуфинала командной гонки, где россияне выиграли у США, Алдошкин вскинул руки вверх и показал средние пальцы. Позже он объяснил, что сделал это неосознанно.

«У меня было очень много переживаний по поводу инцидента в командной гонке. Это отняло у меня пару лет жизни. В тот момент я вообще не осознавал и даже не помнил, что делал.

Провал в памяти на несколько минут после финиша. Это было очень эмоционально. Извинился за тот инцидент и вынес для себя большой урок», – сказал Алдошкин.

Уникальное достижение Захарова – медали Игр в разных видах: после золота Сочи-2014 сменил шорт-трек на коньки (в 30 лет!) и взял серебро Пекина

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