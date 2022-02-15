Алдошкин о жесте после победы над США: «Ничего плохого не имел в виду. Прошу прощения, если это кого-то задело»

Российский конькобежец Даниил Алдошкин прокомментировал свой жест после победы над сборной США в полуфинале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я вскинул руки. Это ведь первая медаль, первая . Я ничего плохого не имел в виду. Прошу прощения, если это кого-то задело», – сказал Алдошкин.

«В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция», – добавил партнер Алдошкина по команде Руслан Захаров.

«Думаю, что это было оттого, что ребята вышли в финал, их реакция. Он все объяснил, мне этого достаточно», – отметил норвежский конькобежец Халльгейр Энгебротен.