Алдошкин о жесте после победы над США: «Ничего плохого не имел в виду. Прошу прощения, если это кого-то задело»

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Российский конькобежец Даниил Алдошкин прокомментировал свой жест после победы над сборной США в полуфинале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я вскинул руки. Это ведь первая медаль, первая Олимпиада. Я ничего плохого не имел в виду. Прошу прощения, если это кого-то задело», – сказал Алдошкин.

«В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция», – добавил партнер Алдошкина по команде Руслан Захаров.

«Думаю, что это было оттого, что ребята вышли в финал, их реакция. Он все объяснил, мне этого достаточно», – отметил норвежский конькобежец Халльгейр Энгебротен.

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