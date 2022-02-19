Скобрев о российских конькобежцах: «Провалом наше выступление в Пекине назвать нельзя. Успешным тоже назвать не могу»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Иван Скобрев оценил выступление российских конькобежцев на Олимпиаде в Пекине, где команда завоевала две медали.

Ранее Ангелина Голикова завеовала бронзу на дистанции 500 м, Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров взяли серебро в командной гонке преследования.

«Провалом наше выступление в Пекине назвать нельзя. Как можно назвать провалом две медали? Надеюсь, что будут сделаны правильные выводы. К сожалению, мы не увидели тех медалей, на которые рассчитывали как Союз конькобежцев России (СКР), так и наши болельщики, и я в том числе. Например, от наших мужчин-спринтеров, хотя все предпосылки к этому были.

Успешным наше выступление я тоже назвать не могу. Молодцы, что взяли две медали. Будем ждать реформ и перемен. Но не хочется, чтобы менялось что-то кардинально, так как по ходу сезона конькобежцы очень здорово выступали, были надежды на большее число наград в Пекине», – сказал Скобрев.

Неожиданная реакция Голиковой на бронзу: ни намека на улыбку. Она перфекционистка – и красиво объясняет, почему нужно бежать только с лучшими

Уникальное достижение Захарова – медали Игр в разных видах: после золота Сочи-2014 сменил шорт-трек на коньки (в 30 лет!) и взял серебро Пекина