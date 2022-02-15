Даниил Алдошкин: «Ощущение, будто выиграли первенство раздевалки. Но Руслан Захаров сказал, что оно придет завтра»

Российский конькобежец Даниил Алдошкин прокомментировал выступление в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, где сборная России завоевала серебро.

«Во второй гонке мы сделали все, что могли. На самом деле гонка все равно получилась неплохая. Но мы немножко оказались слабее.

Не знаю, может, связано это с тем, что в первой гонке мы вынуждены были бежать на 200%, потому что американцы – действующие рекордсмены мира, а мы ни разу у них в сезоне не выигрывали.

На второй забег, признаюсь честно, было тяжелее настраиваться. Мы делали все возможное, но у нас немного не хватило сил, получается.

Ощущение, как будто выиграли первенство раздевалки. Но Руслан Захаров, олимпийский чемпион (в шорт-треке), сказал, что придет уже завтра ощущение. Пока очень тяжело стоять, потому что выложились сегодня, отдались», – сказал Алдошкин.