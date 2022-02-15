Варвара Барышева о серебре в мужской командной гонке: «У меня слезы счастья, ребята – герои. Они совершили практически невозможное»

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева оценила выступление мужской сборной в командной гонке преследования, где спортсмены завоевали серебро.

«У меня слезы счастья из-за того, что ребята сделали. Они – герои. Ребята совершили практически невозможное. Если брать предыдущий сезон, мало кто мог подумать, что мы на Играх будем в финале А и будем бороться на равных», – сказала Барышева.

«Боролись, сделали все, что могли. Эта медаль равноценна золоту. Но когда есть серебро, то человеческая натура такова – жалеешь и думаешь, как близко была победа», – отметил президент СКР Алексей Кравцов.

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