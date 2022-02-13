Варвара Барышева: «Голикова может побеждать, сегодня так сложилось – только бронза для нее. Ангелина же приехала сюда, чтобы забирать золото»

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен (коньки) Олимпиада-2022 Ангелина Голикова ТАСС Варвара Барышева Коньки/шорт-трек

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала результаты женских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине. 

Победу одержала американка Эрин Джексон, россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзу. 

«Честно, и спортсменка, и мы немножко расстроены. Ангелина может побеждать, сегодня так сложилось – только бронза для нее.

Здесь несколько иные эмоции: до этого мы говорили про серебро Ивлиева, это была отчасти победа для дебютанта Олимпийских игр, Ангелина же приехала сюда, чтобы забирать золото.

Но это Олимпийские игры, олимпийская медаль, я в любом случае ее поздравляю, как и весь тренерский штаб», – сказала Барышева.

Голикова взяла бронзу, но совсем не радовалась. Она перфекционистка – и красиво объясняет, почему нужно бежать только с лучшими

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