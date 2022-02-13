Иван Скобрев: «Голикова в конце чуть подсела, тяжеловато доезжала и скорость отталкивания снизилась»

Призер Игр-2010 Иван Скобрев прокомментировал результаты женских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала американка Эрин Джексон, россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзу.

«В первую очередь хочу поздравить , молодец, неплохой забег провела. Думаю, что она пока еще не осознает, что выиграла медаль Олимпийских игр. И мне трудно сказать, чего не хватило Ангелине, так как визуально забег выглядел неплохим.

Правда, видно было, что в конце чуть подсела, тяжеловато доезжала и скорость отталкивания чуть снизилась.

Джексон впервые вижу, я не очень следил за Кубком мира, но приятно видеть спортсменов из других видов спорта на подиуме.

Помню, как с Шани Дэвисом соревновался на чемпионатах мира по молодежи, и он меня обыгрывал неоднократно, как и я его. Да и по взрослым соревновался на протяжении долгого времени. В общем, поздравляю американцев, японцев, и, наконец-то наших конькобежцев, так как мы очень долго ждали медали.

Я очень поддерживаю разнообразие, и мне кажется, что его в нашем виде спорта не хватает. Думаю, что участие спортсменов из роликов и шорт-трека подтолкнет к развитию конькобежного спорта из других стран.

Например, на Кубе или в Колумбии есть много крутых бегунов на роликах, но нет конькобежцев. А история показала, что эти виды спорта могут совмещаться, яркий пример — Чед Хедрик», — сказал Скобрев.