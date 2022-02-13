Иван Скобрев: «Голикова в конце чуть подсела, тяжеловато доезжала и скорость отталкивания снизилась»

Призер Игр-2010 Иван Скобрев прокомментировал результаты женских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала американка Эрин Джексон, россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзу.
«В первую очередь хочу поздравить Ангелина Голикову, молодец, неплохой забег провела. Думаю, что она пока еще не осознает, что выиграла медаль Олимпийских игр. И мне трудно сказать, чего не хватило Ангелине, так как визуально забег выглядел неплохим.
Правда, видно было, что в конце чуть подсела, тяжеловато доезжала и скорость отталкивания чуть снизилась.
Джексон впервые вижу, я не очень следил за Кубком мира, но приятно видеть спортсменов из других видов спорта на подиуме.
Помню, как с Шани Дэвисом соревновался на чемпионатах мира по молодежи, и он меня обыгрывал неоднократно, как и я его. Да и по взрослым соревновался на протяжении долгого времени. В общем, поздравляю американцев, японцев, и, наконец-то наших конькобежцев, так как мы очень долго ждали медали.
Я очень поддерживаю разнообразие, и мне кажется, что его в нашем виде спорта не хватает. Думаю, что участие спортсменов из роликов и шорт-трека подтолкнет к развитию конькобежного спорта из других стран.
Например, на Кубе или в Колумбии есть много крутых бегунов на роликах, но нет конькобежцев. А история показала, что эти виды спорта могут совмещаться, яркий пример — Чед Хедрик», — сказал Скобрев.