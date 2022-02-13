Ангелина Голикова: «Еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт. Потеряла веру в себя, у меня были темные времена»

Российская конькобежка , завоевавшая бронзу на дистанции 500 м на -2022 в Пекине, призналась, что могла бросить спорт перед Олимпийскими играми в Сочи.

«Еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт, если честно. Но попала в состав команды и выступила на домашней Олимпиаде. Это как выиграть в лотерею.

И тут на меня обрушилось столько эмоций! Представьте, я потеряла веру в себя, у меня были темные времена, а потом – домашние Игры. Это был эмоциональный толчок, импульс», – сказала Голикова.