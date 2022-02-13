Ангелина Голикова: «Еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт. Потеряла веру в себя, у меня были темные времена»

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен (коньки) Олимпиада-2022 Ангелина Голикова Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Российская конькобежка Ангелина Голикова, завоевавшая бронзу на дистанции 500 м на Олимпиаде-2022 в Пекине, призналась, что могла бросить спорт перед Олимпийскими играми в Сочи. 

«Еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт, если честно. Но попала в состав команды и выступила на домашней Олимпиаде. Это как выиграть в лотерею.

И тут на меня обрушилось столько эмоций! Представьте, я потеряла веру в себя, у меня были темные времена, а потом – домашние Игры. Это был эмоциональный толчок, импульс», – сказала Голикова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные