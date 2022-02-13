Ангелина Голикова: «У меня медаль! Если бы было золото, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации бороться»

Российская конькобежка поделилась эмоциями после бронзы на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

«У меня много эмоций, было очень много сильных соперниц, разрыв маленький.

Мы видели по сезону, что конкуренция была всегда плотная и расклады разные.

Сейчас я рада медали. У меня медаль! Если бы было золото, это было бы сумасшествие, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации бороться.

Было много неопределенности в пандемию, будут Игры или нет. Был шанс выиграть медаль, и я это сделала», – сказала Голикова.

«Конечно, я хотела команде принести золото, знала, что шансы у меня есть. Но что есть, то есть.

Если бы бежала с олимпийской чемпионкой , то, наверное, смогла бы контролировать ее на финише.

Когда бежала с Кодайрой, думала, она будет серьезнее. Понимала, что последние старты она бегала не очень, но говорили, что будет быстрее», – цитирует Голикову «Матч ТВ».