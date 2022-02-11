Результаты на дистанции 1000 м в женском шорт-треке на Олимпиаде-2022: Схюлтинг выиграла, Чхве Мин Джон – 2-я

Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов одержала победу на дистанции 1000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова выбыли в 1/4 финала.
Пекин, Китай
Шорт-трек
1000 м
Женщины
Финал
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 1.28,391
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.28,443
3. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.28,928
4. Кристен Сантос (США) – 1.42,745
Арианна Фонтана (Италия) – дисквалификация
1/4 финала
Забег 2
1. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 1.29,120
2. Мааме Байни (США) – 1.29,225
3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 1.29,434
4. Анна Вострикова (Россия) – 1.30,021
ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал проходят спортсменки, занявшие 1 и 2 место в 1/4 финала, еще две спортсменки добираются по времени.
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