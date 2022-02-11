Результаты на дистанции 1000 м в женском шорт-треке на Олимпиаде-2022: Схюлтинг выиграла, Чхве Мин Джон – 2-я

Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов одержала победу на дистанции 1000 м в шорт-треке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова выбыли в 1/4 финала.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Шорт-трек

1000 м

Женщины

Финал

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 1.28,391

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.28,443

3. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.28,928

4. Кристен Сантос (США) – 1.42,745

Арианна Фонтана (Италия) – дисквалификация

1/4 финала

Забег 2

1. Ли Ю Бин (Южная Корея) – 1.29,120

2. Мааме Байни (США) – 1.29,225

3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 1.29,434

4. Анна Вострикова (Россия) – 1.30,021

ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал проходят спортсменки, занявшие 1 и 2 место в 1/4 финала, еще две спортсменки добираются по времени.

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