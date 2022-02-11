Олимпиада-2022. Шорт-трек. Сборная России вышла в финал мужской эстафеты

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфиналы мужской эстафеты в шорт-треке. Сборная России вышла в финал, который пройдет 16 февраля.
Пекин, Китай
Шорт-трек
Эстафета, 5000 м
Мужчины
Квалификация
Полуфинал 2
1. Южная Корея – 6.37,879
2. Россия – 6.37,925
3. Нидерланды – 6.37,927
4. Венгрия – 6.45,172
Сборная России: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян
Полуфинал 1
1. Канада – 6.38,752
2. Италия – 6.38,899
3. Япония – 6.40,446
4. Китай – 6.51,040 – по решению судей проходит в финал
Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку