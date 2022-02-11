Олимпиада-2022. Шорт-трек. Сборная России вышла в финал мужской эстафеты

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Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфиналы мужской эстафеты в шорт-треке. Сборная России вышла в финал, который пройдет 16 февраля.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Шорт-трек

Эстафета, 5000 м

Мужчины

Квалификация

Полуфинал 2

1. Южная Корея – 6.37,879

2. Россия – 6.37,925

3. Нидерланды – 6.37,927

4. Венгрия – 6.45,172

Сборная России: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян

Полуфинал 1

1. Канада – 6.38,752

2. Италия – 6.38,899

3. Япония – 6.40,446

4. Китай – 6.51,040 – по решению судей проходит в финал

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