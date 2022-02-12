Результаты на дистанции 500 м у мужчин в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022: Гао Тинъюй победил, Арефьев – 7-й

Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине, россиянин Артем Арефьев – 7-й.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

500 м

1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32 (олимпийский рекорд)

2. Чха Мин Гю (Южная Корея) – 34,39

3. Ватару Морисиге (Япония) – 34,49

4. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,522

5. Петр Михальский (Польша) – 34,524

6. Ким Джун Хо (Южная Корея) – 34,54

7. Артем Арефьев (Россия) – 34,56

8. Юма Мураками (Япония) – 34,57

9. Виктор Муштаков (Россия) – 34,60

10. Руслан Мурашов (Россия) – 34,63...

14. Кай Вербей (Нидерланды) – 34,87

15. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,921...

18. Томас Крол (Нидерланды) – 35,06