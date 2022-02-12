Результаты на дистанции 500 м у мужчин в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022: Гао Тинъюй победил, Арефьев – 7-й

Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине, россиянин Артем Арефьев – 7-й.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Мужчины
500 м
1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32 (олимпийский рекорд)
2. Чха Мин Гю (Южная Корея) – 34,39
3. Ватару Морисиге (Япония) – 34,49
4. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,522
5. Петр Михальский (Польша) – 34,524
6. Ким Джун Хо (Южная Корея) – 34,54
7. Артем Арефьев (Россия) – 34,56
8. Юма Мураками (Япония) – 34,57
9. Виктор Муштаков (Россия) – 34,60
10. Руслан Мурашов (Россия) – 34,63...
14. Кай Вербей (Нидерланды) – 34,87
15. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 34,921...
18. Томас Крол (Нидерланды) – 35,06