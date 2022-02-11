Олимпиада-2022. Коньки. Арефьев, Муштаков, Мурашов, Дюбрей, Синхама выйдут на старт на дистанции 500 м

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали на дистанции 500 м у конькобежцев. Россию представят Руслан Мурашов, Артем Арефьев и Виктор Муштаков.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

500 м

Начало – 11.53 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Участники

(Россия)

Артем Арефьев (Россия)

(Россия)

Гао Тинъюй (Китай)

Тацуя Синхама (Япония)

Лоран Дюбрей (Канада)

Ватару Морисиге (Япония)

Юма Мураками (Япония)

Петр Михальский (Польша)

Игнат Головатюк (Беларусь)

(Норвегия)

Полный список участников доступен здесь.