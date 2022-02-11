Олимпиада-2022. Коньки. Арефьев, Муштаков, Мурашов, Дюбрей, Синхама выйдут на старт на дистанции 500 м

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12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали на дистанции 500 м у конькобежцев. Россию представят Руслан Мурашов, Артем Арефьев и Виктор Муштаков.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

500 м

Начало – 11.53 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Участники

Руслан Мурашов (Россия)

Артем Арефьев (Россия)

Виктор Муштаков (Россия)

Гао Тинъюй (Китай)

Тацуя Синхама (Япония)

Лоран Дюбрей (Канада)

Ватару Морисиге (Япония)

Юма Мураками (Япония)

Петр Михальский (Польша)

Игнат Головатюк (Беларусь)

Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия)

Полный список участников доступен здесь.

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