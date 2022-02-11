Олимпиада 2022, конькобежный спорт: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Соревнования по конькобежному спорту в Пекине пройдут на Национальном конькобежном стадионе, единственном объекте, возведенном в стране к Олимпиаде-2022. Остальные сооружения были построены еще к летней Олимпиаде-2008. Спортсмены будут соревноваться с 5 по 19 февраля и разыграют 14 комплектов наград. На прошлых Олимпийских играх в Южной Корее сборная ОКР завоевала 11 наград и повторить этот успех на этот раз будет сложно.

Показывать конькобежный спорт будет «Матч ТВ». Кроме того, забеги спортсменов можно будет посмотреть платных каналах, причем бесплатно. Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

8 февраля

11:30 — мужчины, 1500 м. («Матч! Арена»)

10 февраля

14:55 — женщины, 1500 м. («Матч! Арена»)

11 февраля

10:55 — мужчины, 10 000 м. («Матч! Арена»)

12 февраля

10:55 — мужчины, 500 м («Матч! Арена», «Матч ТВ»)

Где и когда смотреть зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине: трансляции онлайн