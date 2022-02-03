Приложение Sports.ru для Android и iOS обновилось к Олимпиаде!

Зимняя Олимпиада в Пекине вот-вот начнется. Чтобы следить за ними было проще, мы мощно поработали над улучшениями!
Что именно появилось в этом обновлении?
- Добавили тег Олимпиады 2022 с календарем и медальным зачетом.
- Сделали посты с live-трансляциями — самые важные спортивные события теперь доступны в приложении в прямом эфире
- Исправили ошибку, из-за которой в Матч-центре могли не сохраняться избранные матчи.
- Повысили стабильность работы приложения.
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