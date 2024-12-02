Дегтярев об объединении федераций: «Эти процессы будут идти дальше – для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам»
1 декабря Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного спорта России (ФГСР), образовав Федерацию каноэ России. Ранее объединились федерации водных видов спорта, а также гимнастические.
«Отдельно отмечу сохраняющийся тренд на консолидацию и укрупнение спортивных федераций. У нас уже объединились четыре водные дисциплины, пять гимнастических дисциплин и вот теперь еще две гребные дисциплины.
Такие процессы будут идти дальше. Это делается для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам. На международном уровне Всемирная федерация каноэ (ICF) функционирует с 1946 года и устанавливает правила и положения для занятий греблей на байдарках и каноэ и гребным слаломом», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?
Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно
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