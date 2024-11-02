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Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»

Сергей Папуш отметил прогресс в российском гребном слаломе.

«За последние четыре года у нашего вида спорта появились два новых современных гребных комплекса. Долгое время отечественные спортсмены имели возможность выступать и полноценно тренироваться только на канале в Окуловке Новгородской области, теперь в нашем распоряжении есть еще два современных объекта в подмосковном Богородском и Уфе, где можно проводить соревнования самого высокого уровня, вплоть до олимпийских.

По организации наши турниры приближаются к тому, как международная федерация проводит чемпионаты мира.

Мы ожидаем повышения уровня мастерства наших спортсменов после ввода в строй этих комплексов, да и самим им будет очень приятно тренироваться в комфортных условиях.

Но я могу уже сейчас сказать, что наша сборная команда вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных соревнований. Я думаю, что наши спортсмены прибавили в мастерстве за те три сезона, которые они провели без крупных международных стартов. Но это все слова, а выводы можно будет сделать только после нашего возвращения», – сказал глава Федерации гребного слалома России (ФГСР).

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
гребной слалом
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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Сергей Папуш
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