Алсу Миназова: «Гребной слалом разваливается. В обновленной федерации у нас нет никаких прав и возможностей»

Миназова: в обновленной федерации у гребного слалома нет прав и возможностей.

Серебряный призер ЧМ по гребному слалому Алсу Миназова рассказала о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены после объединения Федерации гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Главой объединенной Федерации каноэ России (ФКР) был избран Евгений Архипов, который ранее возглавлял ВФГБК.

«Мы объединились с федерацией гребли на байдарке и каноэ. И сейчас у нас очень грустная ситуация. Гребной слалом разваливается.

На чемпионат мира-2025 в Австралию мы ехали чисто на вере, потому что нам не дали финансирование. Перед выездом главный тренер Максим Владимирович Образцов честно сказал: «Ребят, денег нет. Если мы поедем, готовы ли вы платить свои деньги за питание?» Мы, конечно, согласились и отправились на соревнования. Когда ты фанатик своего дела, нет других вариантов. Думаю, откажись мы, в федерации никто бы не расстроился. Им от нас ни горячо, ни холодно. В итоге питание, транспорт, аренду для перевозок лодок и другие вещи нам закрывал главный тренер.

Тренер помог и лично мне. Перед чемпионатом Европы-2025 во Францию моя лодка не долетела — разбилась. Ее было уже не восстановить, поэтому мне доставили старую лодку. Я отгоняла на ней чемпионат Европы, Кубки мира, но мне требовалась новая лодка. В федерацию был направлен запрос, но ответа не поступило. Лодку мне купил главный тренер сборной за свои деньги. Я на ней выступала на чемпионате мира. И возможно, моей серебряной медали не было бы без этой лодки.

Когда мы вернулись в Россию из Австралии, тренер пошел в федерацию, чтобы узнать, есть ли возможность возместить его личные затраты. Ему ответили: «Это был твой выбор».

В обновленной федерации у гребного слалома нет никаких прав и возможностей. После объединения уже бывший президент Федерации гребного слалома России Сергей Павлович Папуш, который стал вице-президентом ФКР, боролся за наши права, но ничего не вышло. У него нет ни права подписи, ни какой-либо возможности распоряжаться финансами, то есть совсем ничего.

Неимение прав в новой федерации мешает работе команды. Например, юниорские сборы на 10 дней отложились, потому что пришлось ждать подписи от президента, Евгения Юрьевича Архипова, а он то не подписывает, то еще что-то — в итоге все в подвисшем состоянии.

У нас все начало налаживаться, когда мы были отдельной федерацией. За 10 лет был реальный прирост для российского гребного слалома: открылись каналы международного уровня, которых в стране никогда не существовало, собрался сильный тренерский состав, выстроилась структура команды, появилась научная группа, которая вела нашу подготовку, анализировала, давала обратную связь. Моя медаль чемпионата мира — показатель того, что вся работа велась правильно. Со временем должно было стать еще лучше.

Я понимаю, что, если бы, например, у нас Сергей Павлович Папуш был также президентом, он кровь из носу сделал бы все, чтобы спортсмены полетели на чемпионат мира и не думали о том, чем им оплачивать еду», – сказала Миназова.