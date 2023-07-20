Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Представители Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках ВЭФ.

Об этом сообщил вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий.

Международная владивостокская регата в рамках Восточного экономического форума пройдет в сентябре. Ожидается, что на нее приедут олимпийские чемпионы, призеры и участники Игр в академической гребле.

«Мы ожидаем гостей из Китая, Ирана, Узбекистана, конечно же, Беларуси, еще ведем переговоры с Сербией. Я думаю, международное присутствие будет достаточно широким.

Планируем добавить серию мастер-классов наших гостей регаты, заслуженных спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров, участников Игр, которые проведут для гостей форума, гостей регаты серию таких ознакомительных сессий», – сказал Заруцкий.