Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно

Михаила Дегтярева назначили министром спорта России 14 мая, он сменил Олега Матыцина.

С его приходом стартовала перестройка, а сам Дегтярев скоро получит еще больше власти – он выдвинут в главы Олимпийского комитета России, кандидатуру поддержал Владимир Путин.

Что изменилось за 5 месяцев власти Дегтярева?

Вот главные реформы – наглядно и с комментариями самого министра из эфира «России 24».

1. Распределение доходов от букмекеров

«Средства будут справедливо и прозрачно распределяться наблюдательным советом по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор по образу и подобию Российского научного фонда. Федерации и лиги продолжат напрямую получать целевые отчисления от ставок на внутрироссийские соревнования, организаторами которых они являются.

Так мы будем мотивировать федерации и лиги повышать зрелищность и массовость. При этом дадим больше свободы: они смогут распределять денежные средства более свободно по своему усмотрению на развитие своих видов спорта».

Букмекеры отдадут на спорт еще больше – 2,25%. Новый министр продавливает

2. Объединение федераций гимнастики

3. Объединение федераций водных видов

4. Новый президент в легкой атлетике

«У нас ведь в чем проблема? Отрасль спорта очень долгое время занималась таким автономным развитием и не было притока кадров, управленцев из других отраслей. Это большая сложность. И она вот здесь.

То есть бытует мнение, может, бытовало, что спорт это только спортсмен, это только чемпион, он все знает, все умеет. Подождите, спорт и спортивная индустрия, и образование спортивное, это большая очень отрасль, которая требует и применения всех подходов, и управленческих, и в области финансирования, и в области кадрового обеспечения, и географического, пространственного планирования и развития.

Для этого нужно учиться, и для этого нужно, чтобы в отрасль приходили управленцы с соответствующим образованием, опытом из других отраслей, понимаете, из экономики.

Мы именно сейчас поэтому такие решения стали принимать по федерациям по видам спорта. На гимнастике у нас сейчас Олег Валентинович Белозеров, РЖД. На водные виды Дмитрий Аркадьевич Мазепин из крупного бизнеса приходит. На легкую атлетику Петр Михайлович Фрадков, Промсвязьбанк. И этот курс будет продолжен.

То есть управление, это, вообще говоря, этому надо учиться. А чтобы этому научиться, нужно жизнь прожить, нужно чем-то крупным управлять, уметь. А не просто быть чемпионом, спортсменом, выходцем откуда-то из спорта».

Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?

5. Смена спортивного руководства

«Надо понимать, что с той стороны, с международной, на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения. Понимаете?

То министр что-то скажет, то президент Олимпийского комитета, то глава какой-то федерации призовет к мировой революции. Они смотрят, не поймут. И здесь нам надо единое начало и четкий диалог».

6. Смена состава Совета по развитию физкультуры и спорта

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти

Фото: РИА Новости /Кирилл Зыков; Global Look Press