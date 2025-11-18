Губерниев о критике Миназовой в адрес Федерации каноэ России: «Никаких проблем ни у кого нет. Не знаю, откуда взялись эти претензии»

Дмитрий Губерниев высказался о проблемах с финансированием в гребном слаломе.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова серебряного призера ЧМ-2025 по гребному слалому Алсу Миназовой , которая ранее пожаловалась на недостаток финансирования.

«Я в прекрасных отношениях с президентом федерации гребли на байдарках и каноэ и не думаю, что там есть какие-то серьезные финансовые сложности. Конечно, сейчас денег в мире вообще не хватает, поэтому определенные проблемы могут быть. Вряд ли ситуация критическая, отношение к спортсменам в федерации вполне нормальное.

Возможно, здесь сыграло свою роль отсутствие диалога и коммуникации между спортсменом и федерацией. Миназова ведь поехала на чемпионат мира, выиграла там медаль. Она за свои деньги, что ли, там оказалась? Все было настолько плохо?

Лично я вижу, как федерация гребли на байдарках и каноэ проводит соревнования, много помогает своим спортсменам. Президент Евгений Архипов договаривается с людьми, ищет деньги. Никаких проблем ни у кого нет. Не знаю, откуда взялись эти претензии», – сказал Губерниев.

