Архипов избран главой Федерации каноэ России, Папуш стал первым вице-президентом организации

Евгений Архипов избран на пост президента объединенной Федерации каноэ России.

Отчетно-выборная конференция прошла в воскресенье в Москве.

На пост также претендовали олимпийский чемпион 2012 года по гребле на байдарках Юрий Постригай, предприниматель и политик Александр Агеев, а также член президиума ВФГБК Александр Милеев.

Архипов получил 30 голосов, Постригай – 11, Агеев и Милеев сняли свои кандидатуры.

Ранее состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и Федерации гребного слалома России.

Первым вице-президентом объединенной Федерации каноэ России избран Сергей Папуш, ранее он возглавлял Федерацию гребного слалома.

Архипов с 2008 года руководил ВФГБК.