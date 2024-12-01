Архипов избран главой Федерации каноэ России, Папуш стал первым вице-президентом организации
Евгений Архипов избран на пост президента объединенной Федерации каноэ России.
Отчетно-выборная конференция прошла в воскресенье в Москве.
На пост также претендовали олимпийский чемпион 2012 года по гребле на байдарках Юрий Постригай, предприниматель и политик Александр Агеев, а также член президиума ВФГБК Александр Милеев.
Архипов получил 30 голосов, Постригай – 11, Агеев и Милеев сняли свои кандидатуры.
Ранее состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и Федерации гребного слалома России.
Первым вице-президентом объединенной Федерации каноэ России избран Сергей Папуш, ранее он возглавлял Федерацию гребного слалома.
Архипов с 2008 года руководил ВФГБК.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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