Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг гребля на байдарках и каноэ сборная России РУСАДА Гребля

РУСАДА дисквалифицировало гребца Алексея Шишкина на три месяца.

Гребец дисквалифицирован за нарушение, предусмотренное пунктами 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 10 октября с учетом отбытого срока временного отстранения (с 25 июля).

Шишкин является бронзовым призером этапа Кубка мира в гребле на байдарках-двойках.

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