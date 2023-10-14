Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА дисквалифицировало гребца Алексея Шишкина на три месяца.

Гребец дисквалифицирован за нарушение, предусмотренное пунктами 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 10 октября с учетом отбытого срока временного отстранения (с 25 июля).

Шишкин является бронзовым призером этапа Кубка мира в гребле на байдарках-двойках.