В Федерации каноэ России ответили на слова Миназовой о финансовых сложностях: «В настоящее время сохраняется проблема внебюджетного финансирования»

Федерация каноэ России ответила на слова Алсу Миназовой о финансовых проблемах.

Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов прокомментировал информацию о недостатке финансирования в гребном слаломе.

Ранее Алсу Миназова , взявшая в этом году серебро на чемпионате мира в Австралии, пожаловалась на проблемы у спортсменов: «На ЧМ-2025 мы ехали чисто на вере, потому что нам не дали финансирования ». Также Миназова сообщала, что тренер покупал ей новую лодку – взамен разбитой старой – на свои личные средства.

В официальном ответе ФКР утверждается, что помимо средств федерального бюджета, выделенных Центром спортивной подготовки (ЦСП) на авиаперелеты и оплату проживания команды, ФКР дополнительно выделила из своего бюджета 2 млн рублей для финансирования прочих расходов.

«Из средств ФКР были оплачены следующие мероприятия:

– Авиаперевозка спортивного инвентаря: 12 слаломных лодок, включая запасные, 6 лодок для слалом-кросса, 2 упаковки с веслами, 1 массажный стол и 1 сумку с медицинским оборудованием;

– Аккредитация членов команды для участия в соревнованиях, тренировки на канале, административные расходы;

– Форма нейтральных спортсменов для всей команды, а также дополнительное снаряжение;

– Оплата расходов судей Международной федерации каноэ – ICF (требование ICF);

– На питание команды, в случае необходимости, могли быть использованы дополнительные средства, которыми располагал В. Беляев.

Касательно лодки для А. Миназовой. Спортивный инвентарь для спортсменов высокого уровня производится за границей – имеет высокую цену и требует времени для доставки.

ФКР с большим вниманием относится к просьбам спортсменов сборной команды и вопрос компенсации купленной лодки будет решен после исследования всех обстоятельств утраты имущества», – говорится в заявлении Евгения Архипова.

«Процесс объединения двух видов спорта продолжается (в 2024-м федерации гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ объединились в ФКР – Спортс’’), к сожалению, одного года для этого процесса недостаточно. Календарный план событий гребного слалома выполняется полностью.

В настоящее время сохраняется проблема внебюджетного (дополнительного) финансирования, из средств которого возможны оплаты дополнительных мероприятий по развитию вида спорта и доплаты спортсменам, тренерам и специалистам. ФКР подтверждает намерение и далее системно развивать гребной слалом, концентрируя усилия на достижении высоких результатов как в России, так и на международном уровне», – также отмечается в заявлении.

Евгений Архипов: «То, что сборная по гребному слалому поехала на ЧМ в недружественную страну Австралию, – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России»