Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»

Тренер Образцов считает, что Федерация каноэ России хочет убрать его с поста.

Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов раскритиковал Федерацию каноэ России (ФКР).

Ранее Алсу Миназова , взявшая серебро на чемпионате мира-2025 в Австралии, пожаловалась на проблемы с финансированием спортсменов. В ответ на это ФКР опубликовала отчет о выделенных средствах, в том числе из бюджета федерации.

– Алсу упоминала, что вы на свои деньги купили ей лодку. Сколько она стоит?

– 400 тысяч рублей.

– Рассчитывали, что вам их быстро компенсируют?

– Лодка сломалась при перелете на чемпионат Европы. Было понятно: нужно срочно принимать меры. В течение нескольких дней я заказал новую. Привлек свои средства и еще кое-что пришлось одолжить.

Сначала думал, что убытки компенсирует авиакомпания. Но это был лоукостер, они делать этого не стали. Потом обратился с соответствующим вопросом в комитет по гребному слалому. Насколько знаю, члены проголосовали «за», но оплата так и не последовала. Вопрос до сих пор в подвешенном состоянии.

Как и по обеспечению затрат по питанию и транспорту на чемпионате мира. Мне пришлось задействовать кредитную карту. К счастью, ФКР обещала меня в этом плане поддержать и компенсировать. Потому что сейчас я из-за всего этого в определенных долгах. Но небезраличные люди обещали не бросить.

– Звучит парадоксально. После медали ЧМ в виде спорта, где у нас ничего очень долго не было, вы вместо каких-то премий и наград залезли в долги. Теперь с ними нужно как-то разбираться.

– Вот поэтому и приходится выносить все в публичное пространство. Последняя капля. До этого просто шли движения, которые были неприятны, но их сложно было зафиксировать. Знаю, например, что практически с начала сезона ФКР вела переговоры о замене главного тренера, шли какие-то переговоры. А теперь началось непрямое выдавливание.

– Какой, по-вашему, главный тренер нужен федерации? Который будет сидеть тихо и соглашаться со всем?

– Вроде того. Приоритет в ФКР однозначен: развитие гребли на байдарках и каноэ. И весь ресурс идет туда. А гребной слалом не несет для них интереса. Поэтому вот сюда главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил, вполне бы подошел, – рассказал Образцов в интервью Спортсу’’ .

