Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»
Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов раскритиковал Федерацию каноэ России (ФКР).
Ранее Алсу Миназова, взявшая серебро на чемпионате мира-2025 в Австралии, пожаловалась на проблемы с финансированием спортсменов. В ответ на это ФКР опубликовала отчет о выделенных средствах, в том числе из бюджета федерации.
– Алсу упоминала, что вы на свои деньги купили ей лодку. Сколько она стоит?
– 400 тысяч рублей.
– Рассчитывали, что вам их быстро компенсируют?
– Лодка сломалась при перелете на чемпионат Европы. Было понятно: нужно срочно принимать меры. В течение нескольких дней я заказал новую. Привлек свои средства и еще кое-что пришлось одолжить.
Сначала думал, что убытки компенсирует авиакомпания. Но это был лоукостер, они делать этого не стали. Потом обратился с соответствующим вопросом в комитет по гребному слалому. Насколько знаю, члены проголосовали «за», но оплата так и не последовала. Вопрос до сих пор в подвешенном состоянии.
Как и по обеспечению затрат по питанию и транспорту на чемпионате мира. Мне пришлось задействовать кредитную карту. К счастью, ФКР обещала меня в этом плане поддержать и компенсировать. Потому что сейчас я из-за всего этого в определенных долгах. Но небезраличные люди обещали не бросить.
– Звучит парадоксально. После медали ЧМ в виде спорта, где у нас ничего очень долго не было, вы вместо каких-то премий и наград залезли в долги. Теперь с ними нужно как-то разбираться.
– Вот поэтому и приходится выносить все в публичное пространство. Последняя капля. До этого просто шли движения, которые были неприятны, но их сложно было зафиксировать. Знаю, например, что практически с начала сезона ФКР вела переговоры о замене главного тренера, шли какие-то переговоры. А теперь началось непрямое выдавливание.
– Какой, по-вашему, главный тренер нужен федерации? Который будет сидеть тихо и соглашаться со всем?
– Вроде того. Приоритет в ФКР однозначен: развитие гребли на байдарках и каноэ. И весь ресурс идет туда. А гребной слалом не несет для них интереса. Поэтому вот сюда главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил, вполне бы подошел, – рассказал Образцов в интервью Спортсу’’.
