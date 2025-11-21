  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»
0

Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»

Тренер Образцов считает, что Федерация каноэ России хочет убрать его с поста.

Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов раскритиковал Федерацию каноэ России (ФКР).

Ранее Алсу Миназова, взявшая серебро на чемпионате мира-2025 в Австралии, пожаловалась на проблемы с финансированием спортсменов. В ответ на это ФКР опубликовала отчет о выделенных средствах, в том числе из бюджета федерации.

– Алсу упоминала, что вы на свои деньги купили ей лодку. Сколько она стоит?

– 400 тысяч рублей. 

– Рассчитывали, что вам их быстро компенсируют?

– Лодка сломалась при перелете на чемпионат Европы. Было понятно: нужно срочно принимать меры. В течение нескольких дней я заказал новую. Привлек свои средства и еще кое-что пришлось одолжить.

Сначала думал, что убытки компенсирует авиакомпания. Но это был лоукостер, они делать этого не стали. Потом обратился с соответствующим вопросом в комитет по гребному слалому. Насколько знаю, члены проголосовали «за», но оплата так и не последовала. Вопрос до сих пор в подвешенном состоянии.

Как и по обеспечению затрат по питанию и транспорту на чемпионате мира. Мне пришлось задействовать кредитную карту. К счастью, ФКР обещала меня в этом плане поддержать и компенсировать. Потому что сейчас я из-за всего этого в определенных долгах. Но небезраличные люди обещали не бросить.

– Звучит парадоксально. После медали ЧМ в виде спорта, где у нас ничего очень долго не было,  вы вместо каких-то премий и наград залезли в долги. Теперь с ними нужно как-то разбираться.

– Вот поэтому и приходится выносить все в публичное пространство. Последняя капля. До этого просто шли движения, которые были неприятны, но их сложно было зафиксировать. Знаю, например, что практически с начала сезона ФКР вела переговоры о замене главного тренера, шли какие-то переговоры. А теперь началось непрямое выдавливание. 

– Какой, по-вашему, главный тренер нужен федерации? Который будет сидеть тихо и соглашаться со всем?

–  Вроде того. Приоритет в ФКР однозначен: развитие гребли на байдарках и каноэ. И весь ресурс идет туда. А гребной слалом не несет для них интереса. Поэтому вот сюда главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил, вполне бы подошел, – рассказал Образцов в интервью Спортсу’’.

«Денег на ваше содержание нет». В российской гребле полыхает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Алсу Миназова
Максим Образцов
гребной слалом
Федерация каноэ России (ФКР)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Образцов: «Федерация каноэ России прямо говорит нам, что не планирует поддерживать сборную по гребному слалому. Я просто не вижу путей выживания»
21 ноября, 14:25
«Денег на ваше содержание нет». В российской гребле полыхает
21 ноября, 13:25
Евгений Архипов: «То, что сборная по гребному слалому поехала на ЧМ в недружественную страну Австралию, – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России»
20 ноября, 18:46
Главные новости
Тренер сборной России по гребному слалому: «Многие тренеры и спортсмены боятся высказываться, потому что считают, что Архипов может испортить спортсменам жизнь»
22 ноября, 08:41
Тренер Образцов: «Федерация каноэ России прямо говорит нам, что не планирует поддерживать сборную по гребному слалому. Я просто не вижу путей выживания»
21 ноября, 14:25
Евгений Архипов: «То, что сборная по гребному слалому поехала на ЧМ в недружественную страну Австралию, – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России»
20 ноября, 18:46
В Федерации каноэ России ответили на слова Миназовой о финансовых сложностях: «В настоящее время сохраняется проблема внебюджетного финансирования»
20 ноября, 18:26
«Коллектив, считай, находится на МРОТе». Тренер сборной России по гребному слалому о ситуации с финансированием
20 ноября, 12:56
Губерниев о критике Миназовой в адрес Федерации каноэ России: «Никаких проблем ни у кого нет. Не знаю, откуда взялись эти претензии»
18 ноября, 17:10
Призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»
18 ноября, 12:00
Алсу Миназова: «Гребной слалом разваливается. В обновленной федерации у нас нет никаких прав и возможностей»
18 ноября, 10:22
Шесть российских гребцов получили нейтральный статус
2 ноября, 06:50
Британский каноист Розенталс дисквалифицирован на два года за секс-видео в соцсетях
1 ноября, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
22 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
2 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
5 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
1 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14