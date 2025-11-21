Тренер Образцов: «Федерация каноэ России прямо говорит нам, что не планирует поддерживать сборную по гребному слалому. Я просто не вижу путей выживания»

Тренер Образцов раскритиковал Федерацию каноэ России за отношение к слаломистам.

Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов раскритиковал Федерацию каноэ России (ФКР).

Ранее Алсу Миназова , взявшая серебро на чемпионате мира-2025 в Австралии, пожаловалась на проблемы с финансированием спортсменов. В ответ на это ФКР опубликовала отчет о выделенных средствах, в том числе из бюджета федерации.

– У федерации очень сильный юридический аппарат, и ответ составлен, конечно же, грамотно. Что касается взаимодействия с международной федерацией – вопросов нет, все было сделано грамотно.

Но в остальном – отписка и подмена понятий. А выполнение прямых обязанностей федерации подается как достижение.

– Читал, что вас в результате этого открытого конфликта могут уволить.

– Я не боюсь говорить, болею за дело и очень сильно переживаю из-за происходящего. Много времени полностью отдавался своему делу и считаю, что заслужил какого-то уважения в этом виде спорта.

Уволят? Думаю, собственноручно ФКР этого делать не станет. Она просто сделала все, чтобы я не смог здесь выжить и ушел сам. Нам постоянно обрубается работа по организационным мероприятиям. Наши списки то потеряются, то не подпишутся, то еще что-то. Нам тяжело делать любые движения.

Вот даже сейчас нужно поставить Алсу Миназову на президентскую стипендию за медаль чемпионата мира, премировать ее тренера. Но уже 1,5 месяца не можем добиться никаких действий. А это же самое элементарное.

Поэтому я просто не вижу путей выживания.

– Какой у вас план? Раньше, я так понимаю, вы планировали доработать до Олимпиады в Лос-Анджелесе.

– Я очень хотел довести ребят и до Лос-Анджелеса, потом до Брисбена-2032. У нас молодая, перспективная, хорошая команда.

Но я понимаю, что федерация может сделать все, чтобы этого не произошло. Это мой анализ ситуации, который опирается не на публичные слова, а на реальные действия и переговоры с руководством тет-а-тет.

– Как раз хотел узнать про неформальное общение. Что вам говорят лично? Потому что ситуация – сюр. Если подготовите команду, которая будет приносить олимпийские медали, в шоколаде будут все: спортсмены, вы, федерация. Что вам делить?

– Я тоже так думал. И верил, что медаль чемпионата мира как минимум притормозит ухудшение жизни гребного слалома в России. Который годы до этого развивался активно. Но – нет. А если бы мы не показали результат в Австралии, нас, наверное, вообще уже не было в сборной.

Тет-а-тет встречался несколько раз. Сначала сказали, что все будет хорошо, нас подхватят. Но на второй и третьей встрече риторика резко поменялась, со мной начали говорить в унизительном тоне и с оскорблением в некоторых вещах.

В итоге прямо объявили: идите, куда хотите и делайте, что хотите, денег на содержание вас – нет. То же самое сказал председатель комитета Алсу Миназовой при личной встрече после чемпионата мира. ФКР прямо нам говорит, что не планирует поддерживать сборную по гребному слалому, – рассказал Образцов в интервью Спортсу’’ .

«Денег на ваше содержание нет». В российской гребле полыхает