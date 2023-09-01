Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная России жен Гребля

Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле на каноэ из соображений безопасности.

Об этом заявил президент Федерации гребли на каноэ Дании Том Фаурсхоу.

Турнир проходит в датском Вайене и завершится 3 сентября.

«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности.

Они приняли это, такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», – сказал Фаурсхоу. 

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1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Побоялись, что отгребут от россиян?)
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+2
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