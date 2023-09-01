Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности

Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле на каноэ из соображений безопасности.

Об этом заявил президент Федерации гребли на каноэ Дании Том Фаурсхоу.

Турнир проходит в датском Вайене и завершится 3 сентября.

«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности.

Они приняли это, такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», – сказал Фаурсхоу.