Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле на каноэ из соображений безопасности.
Об этом заявил президент Федерации гребли на каноэ Дании Том Фаурсхоу.
Турнир проходит в датском Вайене и завершится 3 сентября.
«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности.
Они приняли это, такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», – сказал Фаурсхоу.
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