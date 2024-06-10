Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024

Чемпионат России по гребному спорту перенесен из Казани в Москву.

Об этом сообщил директор Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Было принято решение о переносе чемпионата России из Казани в Москву и проведении его в сроки проведения Олимпийских игр в Париже.

У нас есть определенная идея заочно посоревноваться с иностранными спортсменами, кто в те же дни будет выступать на Олимпийских играх в Париже.

Но, конечно, какие-то сравнения будет уместно делать только в том случае, если погода в Москве и Париже не будет особо отличаться», – сказал Свирин.

ЧР по гребному спорту пройдет в Москве с 30 июля по 3 августа, олимпийский турнир – в с 27 июля по 3 августа.