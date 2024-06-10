Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024

Теги ФГСР Алексей Свирин чемпионат России Париж-2024 Гребля

Чемпионат России по гребному спорту перенесен из Казани в Москву.

Об этом сообщил директор Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Было принято решение о переносе чемпионата России из Казани в Москву и проведении его в сроки проведения Олимпийских игр в Париже.

У нас есть определенная идея заочно посоревноваться с иностранными спортсменами, кто в те же дни будет выступать на Олимпийских играх в Париже.

Но, конечно, какие-то сравнения будет уместно делать только в том случае, если погода в Москве и Париже не будет особо отличаться», – сказал Свирин.

ЧР по гребному спорту пройдет в Москве с 30 июля по 3 августа, олимпийский турнир – в Париже с 27 июля по 3 августа.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий