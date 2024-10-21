«На нынешнем этапе развития нашего спорта и отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения». Песков о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР

Дмитрий Песков объяснил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

Ранее стало известно о возможном назначении Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта. Президент страны Владимир Путин поддержал рассмотрение этой инициативы.

«Вы слышали, что было высказано мнение представителей спортивной общественности, да, наших уважаемых представителей, спортивных функционеров международного класса, действительно, президент поддержал, но можно предположить, что, конечно, здесь связано со множеством факторов.

Здесь главное именно что он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением вот пришли к такой точке зрения», – ответил пресс-секретарь президента РФ Песков на вопрос, почему кандидатуру Дегтярева предложили на пост главы ОКР.

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