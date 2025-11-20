Евгений Архипов: «То, что сборная по гребному слалому поехала на ЧМ в недружественную страну Австралию, – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России»

Архипов отметил трудности в организации поездки российских гребцов на ЧМ.

Президент Федерации каноэ России (ФКР) Евгений Архипов отметил профессионализм сотрудников организации.

«Не так много видов спорта в 2025 году выезжали на международные соревнования. Препятствий для российских спортсменов предостаточно – от подачи заявки на участие, получения визы, трудностей с оплатой проживания и питания до планирования проезда – стыковочных рейсов.

То, что сборная команда России по гребному слалому поехала на чемпионат мира в недружественную страну Австралию – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России. Кстати, команда перед участием в чемпионате мира провела трехнедельный тренировочный сбор в Австралии – его тоже нужно было организовать и оплатить», – говорится в заявлении Архипова.

Ранее Алсу Миназова , взявшая в этом году серебро на чемпионате мира, пожаловалась на финансовые проблемы у спортсменов. В официальном ответе ФКР утверждалось, что помимо средств федерального бюджета, выделенных Центром спортивной подготовки (ЦСП) на авиаперелеты и оплату проживания команды, сама ФКР дополнительно выделила из своего бюджета 2 млн рублей для финансирования прочих расходов, связанных с поездкой на ЧМ.