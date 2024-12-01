Федерации гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ объединились в единую организацию
Федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома.
Решение об объединении принято во время отчетно-выборной конференции Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая проходит в Москве.
«Делегаты конференции поддержали внесение изменений в устав, после чего состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.
Новое название: общероссийская общественная организация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома «Федерация каноэ России», – сообщает «Р-Спорт» с места событий.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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