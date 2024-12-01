Федерации гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ объединились в единую организацию

Федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома.

Решение об объединении принято во время отчетно-выборной конференции Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая проходит в Москве.

«Делегаты конференции поддержали внесение изменений в устав, после чего состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.

Новое название: общероссийская общественная организация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома «Федерация каноэ России», – сообщает «Р-Спорт» с места событий.